Speciale difesa: Etiopia, uccisi 550 combattenti del Tplf da inizio offensiva nel Tigrè

- Dall’inizio dell’offensiva lanciata lo scorso 4 novembre nella Regione dei tigrè, le forze armate etiopi hanno ucciso 550 combattenti del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). È quanto riporta l’emittente statale etiope “Ebc”. In precedenza fonti militari citate da fonti locali avevano parlato di centinaia di morti da ambo le parti. Nel frattempo il leader del Tplf, Debretsion Gebremichael, ha accusato la vicina Eritrea di aver lanciato attacchi in territorio tigrino, confermando così i timori di un possibile coinvolgimento di Asmara nel conflitto. L'accusa è stata tuttavia respinta sia dal governo eritreo che dall'esercito nazionale etiope. Intanto la polizia federale dell'Etiopia ha annunciato l’arresto di 17 militari - compresi alti funzionari - accusati di aver complottato per favorire l’attacco avvenuto la scorsa settimana al Comando settentrionale delle truppe federali che le autorità di Addis Abeba hanno attribuito al Tplf, aattacco che ha poi scatenato la controffensiva militare etiope. Secondo l’accusa, i militari avrebbero contribuito ad interrompere le comunicazioni tra il Comando settentrionale e il resto delle forze armate federali, agevolando così l’attacco. (Res)