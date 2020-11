Spagna: Google denunciato per mancato pagamento 1,1 milioni diritti d'autore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli editori di libri, giornali e riviste spagnole hanno (Cedro) hanno intentato una causa contro Google presso il Tribunale commerciale di Madrid, per il mancato pagamento di almeno 1,1 milioni di euro di diritti d'autore. Secondo la Cedro, che conta su oltre 28 mila affiliati tra scrittori, traduttori, giornalisti ed editori in Spagna, questa somma è il frutto dell'aggregazione di estratti di contenuti provenienti da diverse edizioni digitali di giornali ed altre pubblicazioni attraverso il servizio "Google Discover". In tal senso l'associazione ha evidenziato che, al contrario di Google, questi diritti d'autore sono pagati da servizi di aggregazione analoghi come Upday o quelli sviluppati da aziende come Squid e Huawei. Secondo Cedro, l'importo richiesto in questo procedimento legale "è una stima del debito di Google, poiché per conoscere l'importo reale dovuto da questo aggregatore è necessario che la società fornisca i dati reali di utilizzo dei contenuti che potrebbero portare l'organizzazione a richiedere più di 14 milioni di euro".(Spm)