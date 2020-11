Costa d'Avorio: crisi elettorale, leader di opposizione Bedié accoglie proposta di dialogo di Ouattara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Costa d'Avorio Henri Konan Bedié ha risposto positivamente alla proposta di dialogo che il capo dello Stato, Alassane Ouattara, gli ha rivolto come punto di contatto con le opposizioni, nel tentativo di risolvere la crisi politica in cui versa il Paese. Lo ha riferito a "Rfi" il generale Gaston Ouassenan Koné, vicepresidente del Partito democratico della Costa d'Avorio (Pdci), che insieme al Raggruppamento democratico africano (Rda) è parte della coalizione di opposizione guidata da Bedié. Secondo Koné, la proposta di dialogo "è stata accolta" e l'incontro potrebbe avvenire "molto rapidamente". Ouattara ha formalizzato il suo invito dopo l'annuncio con cui il Consiglio costituzionale ha convalidato ufficialmente i risultati delle elezioni presidenziali dello scorso 31 ottobre, in base ai quali è stato rieletto con il 94,2 per cento dei voti. "Vorrei riaffermare, oggi come ieri, la mia disponibilità ad un dialogo sincero e costruttivo con l'opposizione, nel rispetto dell'ordine costituzionale", ha scritto Ouattara su Twitter. "Vorrei quindi invitare il mio predecessore, il presidente Henri Konan Bedié, leader del Partito democratico della Costa d'Avorio - Raggruppamento democratico africano (Pdci-Rda), ad un incontro nei prossimi giorni per un dialogo franco e sincero al fine di ripristinare la fiducia", ha concluso il capo dello Stato. Ouattara ha tenuto lunedì un discorso alla nazione, trasmesso in diretta televisiva, in quello che è stato il suo primo intervento ufficiale dopo il contestato voto di fine ottobre. (segue) (Res)