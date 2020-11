Costa d'Avorio: crisi elettorale, leader di opposizione Bedié accoglie proposta di dialogo di Ouattara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, pubblicato anche su Facebook, Ouattara ha sottolineato che il Consiglio costituzionale ha convalidato la sua elezione al primo turno delle elezioni, un voto che ha definito "importante per la stabilità ed il futuro" del Paese. "Questa decisione del Consiglio costituzionale, che convalida i risultati annunciati martedì 3 novembre 2020 dalla Commissione elettorale indipendente (Cei), conferma così l'esito di un processo elettorale trasparente, equo e credibile", ha dichiarato Ouattara, affermando di accogliere il nuovo mandato "con grande umiltà e grande orgoglio". Secondo i risultati ufficiali, il 94,27 per cento dei voti espressi allo scrutinio sono andati a favore della sua candidatura. Fra i ranghi dell'opposizione, che ha boicottato il voto, si registra un 1,99 per cento di preferenze accordate al candidato indipendente - dissidente del Partito democratico della Costa d'Avorio (Pdci) - Konan Kouadio Bertin; Pascal Affi N'Guessan, del Fronte popolare ivoriano (Fpi) ha ottenuto lo 0,99 per cento, mentre Henri Konan Bedié (Pdci) l'1,66 per cento. I due principali oppositori candidati, Affi N'Guessan e Bedié, hanno annunciato il 2 novembre la creazione di un "Consiglio nazionale di transizione", pochi giorni dopo aver denunciato "elezioni fasulle". (segue) (Res)