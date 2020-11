Costa d'Avorio: crisi elettorale, leader di opposizione Bedié accoglie proposta di dialogo di Ouattara (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di Ouattara di dialogare con Bedié non è casuale. Considerato più moderato del collega Affi N'Guessan - tuttora agli arresti -, l'ex capo di Stato (1993-1999) ha in passato appoggiato Ouattara, al quale si è unito per il ballottaggio delle elezioni del 2010: lui stesso candidato e arrivato terzo al primo turno, Bedié ha in parte contribuito al successo elettorale di Ouattara quell'anno, distanziandosi in seguito dalle sue posizioni. Dopo la rottura del 2018 Bedié si è quindi affermato come leader dell'opposizione, promuovendo una "disobbedienza civile" che tuttavia - ha precisato in campagna elettorale - intende come protesta "non violenta". "L'arma che abbiamo per vincere è la disobbedienza civile. La disobbedienza civile non significa uno scontro armato. È l'arma dei forti. Disobbedienza civile fa rima con non violenza", ha scritto su Twitter il candidato nelle settimane che precedevano il voto. (Res)