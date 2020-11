Libano-Israele: al via a Naqoura quarta sessione negoziati indiretti su confini marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarta sessione di negoziati indiretti tra rappresentanti di Libano e Israele per discutere della demarcazione dei confini marittimi è iniziata questa mattina a Naqoura, presso il quartier generale della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil). Lo rende noto l'agenzia di stampa libanese "Nna". I colloqui avvengono, come nelle riunioni precedenti, sotto l'egida dell'Onu e con la mediazione degli Stati Uniti. Secondo quanto riferisce la "Nna", la delegazione libanese ha presentato al tavolo dei negoziati documenti e mappe che indicano i diritti del Libano. Il dossier ha una certa rilevanza in ambito economico, perché consentirebbe di avviare le prospezioni degli idrocarburi. (segue) (Res)