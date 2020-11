Libano-Israele: al via a Naqoura quarta sessione negoziati indiretti su confini marittimi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dossier sugli idrocarburi è particolarmente strategico per il del Libano, che punta sullo sfruttamento delle risorse energetiche per fermare un collasso economico totale. I colloqui della precedente sessione del 29 ottobre, erano stati definiti "costruttivi" dagli Stati Uniti e dall'ufficio del coordinatore speciale per il Libano (Unscol), entrambi "fiduciosi che questi negoziati portino a una risoluzione tanto attesa". Le due parti hanno spinto nei colloqui precedenti per massimizzare i loro confini marittimi e il round di oggi, definito decisivo da alcuni osservatori, dovrebbe essere caratterizzato da richieste massimaliste. (segue) (Res)