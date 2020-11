Libano-Israele: al via a Naqoura quarta sessione negoziati indiretti su confini marittimi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disputa marittima tra i due paesi, formalmente in guerra, riguarda un'area contesa di 860 chilometri quadrati. Tuttavia, secondo una fonte vicina alla delegazione libanese citata dal quotidiano libanese "L'Orient le jour", il Libano rivendica un'area marittima per la sua zona economica esclusiva (Zee) di 2.290 km quadrati. Ufficialmente, il contenuto dei colloqui rimane segreto. Dopo diversi anni di sforzi statunitensi dietro le quinte, i due paesi hanno annunciato il primo ottobre l'inizio di questi colloqui definiti "storici" da Washington. L'annuncio è stato dato settimane dopo la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Israele e due paesi del Golfo, Emirati Arabi Uniti e Bahrein. Da parte sua, il Libano insiste sul carattere "tecnico" e non politico delle discussioni. Questi negoziati indiretti sono iniziati poche settimane fa sotto l'egida dell'Onu. Finora si sono svolti tre incontri: il ​​14, 28 e 29 ottobre presso la sede Unifil di Naqoura. (Res)