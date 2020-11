Covid: Berlusconi, vaccino dovrà essere gratuito per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la presidente von der Leyen dovrebbe stipulare un contratto per 300 milioni di vaccini con l'azienda tedesca Biontech e con il colosso americano Pfizer. Di questi 300 milioni di dosi ne verranno all'Italia il 14-15 per cento, cioè oltre 40 milioni. E' una strada ancora lunga, ancora incerta, ma finalmente si vede una luce all'orizzonte". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso di un'intervista al Tg5. "Quello che è certo è che quando il vaccino sarà pronto dovrà essere disponibile e gratuito per tutti", ha precisato. (Rin)