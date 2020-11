Biella: 100 mila euro per voucher asili nido, pubblicato avviso per accedere al contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi è possibile accedere al voucher “Nidi Città di Biella”. L’ufficio Politiche Educative ha infatti pubblicato un avviso per la formazione di una graduatoria per l’erogazione di voucher alle famiglie utili per il pagamento della retta di frequenza agli asili nido o per il servizio di baby-sitting. Per l’anno educativo in corso, spalmati sui bilanci 2020 e 2021, sono a disposizione 100.000 euro. Il contributo sarà erogato: fino al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19, non oltre la conclusione dell’anno educativo 2020/2021 e nei limiti del budget messo a disposizione dall’amministrazione. Il bonus è per i bambini, residenti a Biella, nella fascia di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Il termine ultimo per presentare domanda è fissato per il 24 novembre 2020. L’amministrazione ha definito i criteri per ricevere il contributo. Possono accedere ai voucher comunali, per un massimo di due minori, i nuclei familiari che sono in possesso dei seguenti requisiti: Isee Minori non superiore a 25 mila euro; nuclei monoparentali, in cui l’unico genitore presente lavora/nuclei con genitori separati in cui il genitore affidatario lavora; nuclei in cui lavorano entrambi o un solo genitore; nuclei in cui nessun genitore lavora con presenza di componenti con disabilità/invalidità certificata che necessitano di assistenza e cura. Il valore dei voucher per l’intero anno educativo (da settembre 2020 a luglio 2021) sarà il seguente: per frequenza/servizio a tempo pieno (non inferiore a 8 ore giornaliere): € 350,00 mensili a minore; per frequenza/servizio a part-time (non inferiore a 4 ore giornaliere): € 170,00 mensili a minore. (segue) (Rpi)