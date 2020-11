Biella: 100 mila euro per voucher asili nido, pubblicato avviso per accedere al contributo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spiega l’assessore all’Istruzione Gabriella Bessone: “Le famiglie potranno spendere il voucher pres-so strutture private della città, anche dei comuni limitrofi, e per il servizio di baby-sitting. Si tratta di un’azione utile per compensare, per quanto possibile, la mancata opportunità di fruire dei servi-zi educativi comunali per via delle liste d’attesa che si sono andate a formare complici le limitazioni per il diffondersi del Coronavirus. Con questa azione l’amministrazione mostra vicinanza per quelle famiglie che si sono trovate in un contesto di difficoltà per via del diffondersi della pandemia. Sa-ranno prese in considerazione le domande, di accesso alla lista, che erano state presentate entro la data di scadenza del 15 agosto 2020”. Il modulo per la presentazione della domanda di accesso ai voucher è disponibile alla seguente pagina web: http://www.comune.biella.it/web/politiche-giovanili-scuola-educazione-asili-nido/asili-nido. Stante la situazione di emergenza sanitaria, lo sportello comunale non sarà aperto al pubblico. (Rpi)