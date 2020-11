Come potrebbero cambiare i rapporti tra Usa e Russia con Biden alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia osserva, per ora in silenzio, gli sviluppi della situazione sorta negli Stati Uniti in seguito alle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre. Il candidato del Partito democratico, Joe Biden, è stato acclamato dai media come presidente eletto, ma il capo dello Stato in carica, Donald Trump, non sembra intenzionato a mollare la presa e, anzi, ha annunciato una battaglia giudiziaria volta a smascherare i brogli nel processo di voto. In attesa di capire quale sarà l’evoluzione degli eventi negli Stati Uniti, il Cremlino si prepara ai prossimi quattro anni, valutando quello che potrebbe essere l’impatto per la Russia in caso di effettivo insediamento di Biden alla Casa Bianca. L’ex vicepresidente di Barack Obama ha più volte dichiarato in campagna elettorale che la Russia rappresenta la principale minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti. Un approccio che non fa presagire nulla di buono per Mosca, soprattutto in una fase in cui il presidente, Vladimir Putin, è costretto ad affrontare un fronte di crisi sempre più stretto intorno ai suoi confini – la Bielorussia, il Nagorno-Karabakh e il Kirghizistan – ma anche a livello interno, con alcuni casi emblematici come l’avvelenamento dell’oppositore Aleksej Navalnyj, le proteste nella regione di Khabarovsk e il crescente dissenso interno soprattutto nella classe media.Su Putin pende anche una buona dose di incertezza in merito alla sua potenziale ricandidatura nel 2024, soprattutto dopo le indiscrezioni pubblicate dal tabloid inglese “The Sun”, secondo cui il presidente russo sarebbe pronto a dimettersi l’anno prossimo a causa delle sue condizioni di salute. Il Cremlino ha prontamente smentito queste voci, che peraltro si ripetono ciclicamente da alcuni anni, ma è comunque singolare che siano apparse proprio mentre sembra in procinto di cambiare l’inquilino della Casa Bianca. Durante il secondo mandato presidenziale di Barack Obama, dopo un iniziale tentativo di distensione tentato quando al Cremlino c’era Dmitrij Medvedev, è iniziata la campagna delle sanzioni contro la Russia. L’elemento scatenante è stata l’annessione unilaterale della Crimea dopo l’Euromaidan – la rivoluzione colorata avvenuta in Ucraina fra il 2013 e il 2014 che ha portato al potere un governo pro occidentale e provocato la caduta di quello filorusso di Viktor Janukovich –, una manovra che Putin ha sempre difeso, sottolineando l’importanza di proteggere gli interessi nazionali russi, ovvero la flotta di stanza al porto di Sebastopoli.Le sanzioni si sono inasprite col passare degli anni, è la stessa amministrazione Trump non ha lesinato simili provvedimenti, in particolare dopo il caso Skripal, l’avvelenamento dell’ex spia defezionista sovietica avvenuto nel Regno Unito, e il più recente caso che ha coinvolto l’oppositore Navalnyj. Secondo quanto dichiarato ad “Agenzia Nova” dal presidente della Sioi, Franco Frattini, Biden “nei confronti della Russia continuerà la politica di Obama, colui che ha preteso dall’Europa le sanzioni contro la Russia e l’Europa, sbagliando, si è accodata senza una discussione politica vera e propria”. Secondo l’ex ministro, tuttavia, sarebbe auspicabile che “Biden, anche nella sua convinzione che la Russia costituisca un pericolo, voglia mantenere quel filo di dialogo che consentirebbe di proseguire la cooperazione in scenari come la Siria e la Libia e permetterebbe di affrontare il tema del nucleare iraniano in modo più elaborato e completo”. Peraltro, ricorda Frattini, “se il segretario di Stato dovesse essere Susan Rice, si tratta di una persona con un curriculum importante: è stata ambasciatrice all’Onu ed è un’esperta di sicurezza internazionale. Quindi una cosa è fare dichiarazioni antirusse durante la campagna elettorale e un’altra è quando si è al comando”.Non si può escludere, tuttavia, che gli Stati Uniti sfruttino il fronte di instabilità che si è creato intorno alla Russia a loro vantaggio. Fedor Lukjanov, politologo e direttore della rivista "Russia in Global Affairs", ha detto a “Nova” che “l’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca porterà a un aumento delle interferenze statunitensi in Russia. Molta più attenzione verrà dedicata da Washington ai Paesi vicini alla Russia, gli Stati ex sovietici e quelli satelliti. Quest’attività, indubbiamente, susciterà una reazione negativa a Mosca”. Inoltre, secondo Lukjanov, ci sono altri dossier internazionali in cui Washington potrebbe tornare a recitare un ruolo più attivo. “Biden, e questa è forse la differenza più importante rispetto alla precedente amministrazione statunitense, riporterà l’attenzione sulla Siria. La nuova presidenza tenterà di riportare in auge il ruolo degli Stati Uniti in Siria, che durante il mandato presidenziale di Donald Trump si è significativamente ridotto. Ovviamente quest’approccio, di per sé, porterà ulteriori tensioni con Mosca”, ha detto il politologo russo.Il possibile proseguimento della politica sanzionatoria, peraltro, potrebbe avere riflessi anche sulle future politiche energetiche di Mosca. L’avvelenamento di Aleksej Navalnyj, secondo alcuni osservatori, avrebbe potuto determinare il boicottaggio del progetto del gasdotto Nord Stream 2 – duramente osteggiato dall’amministrazione Trump, dalla Polonia e dagli Stati baltici – da parte dei Paesi europei. Tuttavia, in seno all’Unione europea ha prevalso la linea di Francia e Germania, direttamente coinvolte nel progetto con alcune loro aziende, e le sanzioni per il caso Navalnyj si sono concentrate su altri obiettivi, andando a colpire le persone che sarebbero direttamente coinvolte nell’avvelenamento dell’oppositore. Il direttore della Fondazione per la sicurezza energetica nazionale, Kostantin Simonov, ha parlato a “Nova” dei possibili cambiamenti che una presidenza Biden potrebbe portare ai rapporti russo-statunitensi nel settore energetico. “Indubbiamente Biden ha annunciato una linea dura nei confronti della Russia, il che porterà sicuramente a una politica sanzionatoria. Ma mi sento di escludere che si giunga a misure restrittive globali, che non riguardino specifici progetti. Escluderei che si possa arrivare al divieto per interi settori”, ha detto Simonov, non escludendo quindi che il Nord Stream 2, già in ritardo rispetto ai tempi di attuazione a causa delle sanzioni imposte dall’amministrazione Trump, possa essere nuovamente colpito. “Non bisogna dimenticare che – se parliamo del settore degli idrocarburi – Trump è stato un lobbista della produzione nazionale, funzione che ha svolto anche introducendo sanzioni che hanno danneggiato i consumatori europei”, ha detto Simonov.Infine, bisogna tenere conto di quali saranno le prossime mosse della Russia in questa fase intermedia, visto che l’insediamento alla Casa Bianca del nuovo presidente è previsto il prossimo 20 gennaio. Secondo il presidente della Sioi Frattini anche in quest’ottica, oltre che per la necessità di porre fine a uno dei fronti di crisi apertisi ai suoi confini, si può leggere la dichiarazione sulla cessazione delle ostilità nel Nagorno-Karabakh siglata da Russia, Armenia e Azerbaigian che ha di fatto posto fine alla dura recrudescenza del conflitto ripartito lo scorso 27 settembre. “In questa fase pragmaticamente i russi hanno ritenuto, e questo ancor di più in vista dell’insediamento di Biden, di mostrare la loro capacità diplomatica. In questa fase cercheranno di schierarsi in quei ‘punti vuoti’ dello scacchiere internazionale, in modo da obbligare chiunque si presenti a Washington a ribadire al nuovo presidente che con i russi bisogna obbligatoriamente dialogare”, ha detto Frattini. “Sicuramente i russi hanno sempre tentato nei momenti più difficili, in modo abile, di sparigliare le carte e posizionarsi in modo da proporsi come dei problem solver”, ha concluso il presidente della Sioi. (Res)