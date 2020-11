Autostrade: Castaldo (M5s), gestore non all'altezza del Paese, giustizia faccia il suo corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' una "vergogna nazionale e spero che la magistratura possa operare celermente affinché la giustizia faccia pienamente il suo corso, facendo emergere la verità sulle inadempienze dei vertici di Autostrade". Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Parlamento Ue, Fabio Massimo Castaldo (M5s), commentando la notizia dell'esecuzione di misure cautelari nei confronti di manager ed ex vertici di Aspi. "La Guardia di Finanza ha eseguito nella mattinata di oggi, 11 novembre, una serie di misure cautelari nei confronti di ex vertici e di alcuni tra gli attuali manager di Autostrade per l’Italia. Ai domiciliari sono l’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, il direttore delle operazioni Paolo Berti e Michele Donferri Mirella. L’inchiesta che ha portato agli arresti è parallela a quella sul crollo del ponte Morandi, e riguarderebbe la fornitura di barriere fonoassorbenti risultate poi pericolose", scrive Castaldo, secondo cui "le accuse ipotizzate nei confronti degli arrestati sono di attentato alla sicurezza dei trasporti e di frode in pubbliche forniture. Non entrerò nel merito dell'indagine, ma è chiaro che questi arresti non possono che confermare che per troppo tempo gli italiani non hanno avuto un gestore delle autostrade all'altezza di questo Paese".(Com)