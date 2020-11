Turchia: ambasciata d'Italia, al via la Settimana del cinema contemporaneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una situazione complicata come quella attuale, si è deciso di dare un segnale forte e riproporre anche quest’anno un pacchetto di film di qualità assoluta. Verrà presentato l’ultimo film di Ferzan Ozpetek, per la prima volta in Turchia, e saranno inoltre trasmessi grandi titoli come “Cambio tutto!” di Guido Chiesa, “L’amore a domicilio” di Emiliano Corapi, “Pinocchio” di Matteo Garrone, “Il giorno più bello del mondo” di Alessandro Siani, “Il ladro di giorni” di Guido Lombardi e “Favolacce” dei fratelli D’Innocenzo. Tutti i film saranno sottotitolati in inglese e turco. Il programma completo è disponibile all'indirizzo: https://ambankara.esteri.it/ambasciata_ankara/resource/doc/2020/11/italyan_film_haftas.pdf (Res)