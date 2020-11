Roma: Pd, degrado in via Macchiarella a Municipio X, cittadini attendono risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il degrado di via Macchiarella è stato ignorato dall'amministrazione comunale". E' la richiesta di aiuto dei residenti del territorio Bagnoletto - Tre Pizzi Bagnolo al fianco dei quali si è schierato il Partito democratico. Nel mese di gennaio, infatti, il consigliere capitolino dem Giovanni Zannola aveva chiesto chiarimenti alla presidente del X Municipio Giuliana De Pillo in merito ai tempi di progettazione e al completamento di opere indispensabili per la vivibilità dell'area a forte rischio allagamenti. "E' in gioco la sicurezza dei cittadini e per questo ho inoltrato il 19 ottobre un nuovo sollecito e, nella settimana successiva, una richiesta formale di accesso agli atti", afferma Zannola nella nota. "Via Macchiarella è una strada strategica perché rappresenta sia la via di ingresso che di uscita dal quartiere Bagnoletto, frequentata da tutti i residenti la zona ed utilizzata da quelli di Dragona. Leonardo Di Matteo, membro dell'Assemblea capitolina del Pd, spiega nel dettaglio gli interventi necessari: "E' necessario garantire la sicurezza stradale dei cittadini attraverso opere quali la rimozione dei dossi laterali che impediscono il deflusso dell'acqua piovana; la pulizia dei rifiuti e della vegetazione delle cunette atte al deflusso; la rivisitazione della segnaletica orizzontale e verticale, nonché il completamento dell'illuminazione, interventi necessari per l'implementazione di una linea di autobus pubblico ad oggi assente in programma nel piano di riordino del tpl approvato in consiglio municipale a febbraio del 2014". "Auspico - conclude Zannola – con il sollecito inoltrato di ricevere risposte certe in tempi brevi. (Com)