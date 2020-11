Decreto Covid: Gallone (FI), governo ha agito a fari spenti nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione drammatica che l'Italia intera sta vivendo in questi giorni è il frutto dell'inadeguatezza di un governo che fin dal primo giorno ha agito a fari spenti nella notte, rifiutando qualsiasi offerta d'aiuto e di collaborazione da parte di un'opposizione che responsabilmente continua ad anteporre gli interessi del Paese". Lo ha detto la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone, intervenendo in Senato durante la discussione sul decreto Covid "Se oggi si rischia di chiudere, la responsabilità non è delle scuole, delle attività produttive e delle imprese che si erano perfettamente organizzate, ma è del governo che non è stato in grado di gestire la situazione - ha spiegato -. Purtroppo il non fatto, il fatto troppo poco, il fatto male e tardi, rischierà di tradursi in una perdita aggiuntiva di vite umane superiore a quella direttamente prodotta dalla pandemia, per non parlare delle conseguenze sociali ed economiche e degli enormi danni provocati ai nostri giovani. Perché bloccare scuola e formazione vuol dire abbassamento del livello di preparazione in ogni ruolo della società e annullamento della competitività lavorativa e professionale del personale italiano. Chiediamo dunque al governo per l'ennesima volta di ascoltare la voce del Parlamento che è quella della gente e di agire subito perché, se è vero che c'è ancora tempo, ogni rimedio va predisposto immediatamente. E noi per il bene degli italiani siamo pronti a collaborare e ad assumerci le nostre responsabilità". (Rin)