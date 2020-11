Ue: Kyriakides, risposta futura a crisi sanitarie più forte e coerente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta futura dell'Unione europea alle crisi sanitarie sarà più forte e più coerente, tanto che l'Ue potrà dichiarare una situazione di emergenza a livello Ue. Lo ha detto la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, presentando le proposte della Commissione per un maggior coordinamento davanti a crisi sanitarie. Con le proposte di oggi, "la nostra risposta in futuro sarà più forte e, soprattutto, più coerente", ha specificato. "Sarà più forte perché saremo in grado, insieme al Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie (Ecdc), di adottare formalmente raccomandazioni sulle misure di risposta da adottare. Sarà più coerente perché le nostre misure utilizzeranno la stessa base scientifica. Ciò eviterà la confusione che i cittadini possono provare quando si trovano di fronte a misure fondamentalmente diverse in atto", ha aggiunto. "Ora saremo anche in grado di dichiarare insieme una situazione di emergenza a livello dell'Ue e attivare i nostri meccanismi di risposta alle emergenze, ad esempio, per immagazzinare o procurarci le attrezzature necessarie", ha detto. "Istituiremo una task force dell'Ue sulla salute all'interno dell'Ecdc che può essere mobilitata e dispiegata rapidamente negli Stati membri ma anche in paesi terzi in caso di focolai di malattie trasmissibili", ha proseguito. (Beb)