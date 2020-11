Covid: Kyriakides, frammentazione rende tutti Stati vulnerabili alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La frammentazione rende tutti gli Stati membri vulnerabili alla pandemia di Covid-19. Lo ha detto la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, presentando le proposte della Commissione europea per un maggior coordinamento davanti a crisi sanitarie. Secondo la commissaria, la pandemia "ha dimostrato che la frammentazione rende tutti gli Stati membri più vulnerabili". "Abbiamo tutti assistito agli effetti delle misure nazionali non coordinate durante le prime settimane e mesi dell'epidemia. Abbiamo anche visto la mancanza di preparazione e preparazione, con carenze di attrezzature mediche, capacità di test, coordinamento e altre aree", ha detto. "Il 2020 sarà ricordato per sempre come l'anno in cui è scoppiata la peggiore crisi sanitaria globale nei tempi moderni. Ma vorrei anche che fosse ricordato come l'anno in cui abbiamo ascoltato e tenuto fede alle richieste dei cittadini per più Europa nel settore della salute pubblica", ha aggiunto. (Beb)