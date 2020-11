Autostrade: Toninelli (M5s), arresti confermano fallimento sistema concessioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli arresti dell’ex Ad di Autostrade per l’Italia Castellucci e dei dirigenti Berti e Donferri non sono un fulmine a ciel sereno: sappiamo tutti su cosa stanno indagando gli inquirenti. Nel lavoro dei giudici c’è massima fiducia, e aspettiamo le sentenze, quando ci saranno. Però una cosa è certa: questi filoni di indagine evidenziano già il fallimento del sistema delle concessioni ai privati messo a punto dalla politica da fine anni '90 fino a prima che arrivassimo noi". Lo afferma, in una nota, il senatore del M5s Danilo Toninelli. "Falsi report sui viadotti, manutenzioni e investimenti diminuiti anno dopo anno a fronte di aumenti abnormi dei pedaggi: tutti elementi che ci danno la portata della disastrosa gestione di questi due decenni delle nostre autostrade - sottolinea -. Il Movimento 5 Stelle, dal giorno del tremendo crollo del ponte Morandi di Genova, si è battuto perché fosse fatta giustizia. E per mettere fine a questo ignobile meccanismo di gestione delle infrastrutture autostradali. Abbiamo lottato da soli. Mentre gli altri partiti tacevano o addirittura difendevano questi colossi del casello autostradale. Ora più che mai continuiamo ad essere convinti che le autostrade italiane debbano tornare sotto il controllo dello Stato. Chi non è d’accordo continua solo a difendere interessi ben diversi da quelli della collettività". (com)