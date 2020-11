I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Bolsonaro contro la paura del Covid, smettiamo di essere un Paese di femminucce - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è tornato a denunciare un eccessivo allarmismo attorno alla diffusione del nuovo coronavirus, auspicando che il suo "smetta di essere un Paese di femminucce". "Ora tutto è pandemia. Sono addolorato per i morti, mi dispiace. Tutti moriremo un giorno, è inutile ignorarlo, fuggire dalla realtà. Dobbiamo smettere di essere un Paese di femminucce", ha detto Bolsonaro, conscio di offrire alla stampa un "piatto succulento". "Un piatto pieno per l'avvoltoio che è in agguato. Dobbiamo affrontare (l'emergenza) a petto in fuori, lottare. Che generazione è la nostra?". Presentando a una delegazione di imprenditori un piano di rilancio del turismo, Bolsonaro ha definito una "disgrazia" la sua vita da presidente nel periodo dell'emergenza sanitaria. "Non vengo mai lasciato in pace, non posso uscire in strada per mangiare un boccone o per scherzare, perché la stampa mi distrugge", ha detto Bolsonaro. Il Brasile, dove è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma ad oggi il paese più colpito in America latina e il terzo al mondo per numero di contagi. Il bilancio è di 5.675.032 casi e almeno 162.628 pazienti morti. Il presidente, che denuncia esagerazioni sulla portata della crisi e rivendica la necessità di non fermare l’economia, ha lavorato per mantenere alto il numero di attività “essenziali”, non sottoposte a chiusura, animando a lungo un serrato dibattito con amministratori locali e autorità sanitarie. (segue) (Res)