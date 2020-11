© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: quattro legislatori democratici definiti un "pericolo per la sicurezza" - Hong Kong ha squalificato oggi quattro membri dell'opposizione nel Consiglio legislativo (Legco), poco dopo che il parlamento di Pechino ha adottato una risoluzione che consente all'esecutivo della città di espellere i legislatori senza dover passare attraverso i tribunali. La delibera sulla qualifica dei membri del Consiglio legislativo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong è stata approvata durante la 23ma sessione del Comitato permanente della 13ma Assemblea nazionale del popolo, la massima legislatura cinese. La sessione si è conclusa oggi, 11 novembre. I 19 membri della fazione democratica hanno minacciato di dimettersi in massa se qualcuno di loro fosse stato estromesso, sostenendo che ciò avrebbe riflesso la loro unità e mostrato fino a che punto Pechino sia disposta a spingersi per schiacciare l'opposizione. I membri dell'opposizione hanno cercato di prendere posizione contro ciò che molte persone nell'ex colonia britannica vedono come la stretta di Pechino sull'ex colonia britannica, nonostante la promessa di autonomia. (segue) (Res)