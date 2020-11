© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: i legislatori democratici si dimettono in massa dal parlamento - Come avevano preannunciato, i 15 legislatori rimasti nella fazione democratica del Consiglio legislativo di Hong Kong (Legco) hanno annunciato le dimissioni in massa dopo l'estromissione dal parlamento locale di Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-ki e Kenneth Leung. In una conferenza stampa indetta per confermare la loro decisione, i legislatori uscenti hanno affermato che domani, 12 novembre, consegneranno le loro dimissioni. Il coordinatore della fazione, Wu Chi-wai, ha definito le estromissioni "ridicole" e ha aggiunto che il governo centrale ha completamente abbandonato la Legge fondamentale e il principio "Un paese, due sistemi" e "distrutto" la separazione dei poteri di Hong Kong. Il presidente della Legco, Andrew Leung, ha respinto i timori secondo cui il parlamento dell'ex colonia britannica si trasformerà in un'organizzazione che dà approvazione o autorizzazione automatica alle decisioni di Pechino senza adeguata considerazione. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rthk", Leung ha detto di essere "felice" quando la Legco funziona senza intoppi e i legislatori adempiono ai loro doveri in conformità con la Legge fondamentale. Il presidente ha anche affermato di "rispettare e comprendere" la risoluzione di Pechino sulla squalifica dei legislatori. (segue) (Res)