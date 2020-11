© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Bihar, l’Alleanza democratica nazionale ha vinto le elezioni statali - L’Alleanza democratica nazionale (Nda) ha vinto le elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa dello Stato indiano del Bihar. Lo schieramento formato dal Janata Dal United (Jdu), dal Partito del popolo indiano (Bjp) del primo ministro Narendra Modi e da due partiti minori, il Vikassheel Insaan (Vip) e l’Hindustani Awam Morcha Secular (Hams), ha conquistato 125 seggi su 243. La Grande alleanza (Ga) formata dal Rashtriya Janata Dal (Rjd), dal Congresso nazionale indiano (Inc) e da tre formazioni comuniste – Partito comunista d’India (Cpi), Partito comunista d’India marxista (Cpim) e Partito comunista d’India marxista-leninista Liberazione (Cpiml) – ne ha ottenuti, invece, 110. Tuttavia l’Rjd è risultato il primo partito, con 75 seggi (ne aveva 73 nella precedente legislatura), uno in più del Bjp (che ne aveva 54). Il Jdu, invece, che era il partito di maggioranza relativa (69) e guidava il governo con Nitish Kumar, è sceso a 43 seggi. In calo anche il Congresso, da 23 a 19. I risultati hanno smentito gli exit poll che avevano attribuito la maggioranza alla Grande alleanza, sebbene nella maggior parte delle indagini con uno stretto margine. (segue) (Res)