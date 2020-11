© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kirghizistan: riprende a Bishkek il processo all’ex presidente Atambayev - È ripreso a Bishkek il processo nei confronti dell’ex presidente del Kirghizistan, Almazbek Atambayev, accusato di aver fomentato lo scorso anno violenti scontri tra i suoi sostenitori e le forze di sicurezza in un sobborgo della capitale. Atambayev, liberato e poi nuovamente arrestato nel giro di pochi giorni nel quadro dei disordini seguiti alle contestate elezioni legislative dello scorso 4 ottobre, si è presentato in aula per la prima volta dallo scorso giugno, quando si era rifiutato di sedere al banco in compagnia di altri imputati. Il giudice Marat Sadykov ha deciso questa mattina di accogliere la richiesta della difesa e di trasferire il caso a un altro giudice. Il processo è già stato più volte rinviato dallo scorso marzo a causa dei problemi di salute di Atambayev, dell’assenza di diversi avvocati della difesa e delle misure di emergenza imposte per contenere la pandemia di coronavirus. (Res)