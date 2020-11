Ue: Calenda, accordo su bilancio ottima notizia, ora accelerare su aiuti a economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo fondamentale che mette nelle condizioni il Palamento Europeo di finanziare importanti programmi comunitari, aumentando significativamente le risorse. Così Carlo Calenda, eurodeputato di Azione, commenta l'accordo tra Parlamento europeo e Consiglio sul bilancio 2021-2027. "Grazie a questo accordo – ricorda Calenda - il Parlamento ha ottenuto 16 miliardi di euro in più per finanziare programmi europei come l'Erasmus+, il programma Horizon sul fronte della ricerca, l'Eu4Health per la salute ed Europa creativa. Per l'ex ministro dello Sviluppo "un importante risultato è anche aver raggiunto attraverso questo negoziato l'adozione di un meccanismo di condizionalità che vincola gli Stati membri al rispetto dello Stato di diritto per ottenere i fondi. Altrettanto importante è aver raggiunto un accordo su una roadmap per istituire una tassazione europea sui prodotti inquinanti e sui giganti digitali volta a finanziare le risorse proprie della Ue". "L'intesa raggiunta ieri – conclude Calenda - è la premessa necessaria per avanzare concretamente nel processo che permetterà l'erogazione delle risorse finanziarie previste dal NextGeneration EU volte a sostenere l'economia europea nella pandemia. Di fronte al Covid 19, che sta mettendo a dura prova tutti i Paesi europei, auspico che il processo istituzionale, sia a livello europeo che nazionale, sia velocizzato e semplificato per rispondere in maniera concreta all'emergenza di questi mesi". (Rin)