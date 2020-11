Sardegna: magistrati della Procura di Cagliari al lavoro per far luce sui morti per Covid nelle Rsa e negli ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colpo d'acceleratore della Procura della Repubblica di Cagliari sui contagi e i decessi degli anziani nelle case di riposo nell'Isola e, particolarmente per quelle alla Divina Misericordia di Sanluri e su quanto sta accadendo nei pronto soccorso e nei reparti ospedalieri. I magistrati, inoltre, vogliono capire, inoltre, come mai l'epidemia di Covid-19 sia letteralmente esplosa a partire da agosto nell'Isola. L'inchiesta, voluta dal Procuratore Maria Alessandra Pelagatti la scorsa primavera dopo le dichiarazioni di medici e infermieri sulle carenze di dispositivi di protezione, prenderà in considerazione tutti gli esposti presentati sul Covid-19. Il pm Paolo De Angelis aveva chiesto anche i dati di tutti i positivi per capire eventuali responsabilità. I magistrati indagheranno anche sui tamponi "usati" impiegati per gli esami a due volontari dell'ospedale Sirai di Carbonia. (Rsc)