Rai: Mulè (FI), i conti piangono ma si moltiplicano le poltrone

- Nell'anarchia che regna sovrana in Rai si segnala oggi l'ennesimo, ridicolo lancio di accuse dalla maggioranza targata Pd. Lo afferma in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e capogruppo in Commissione di Vigilanza Rai. "Nel giorno in cui il ministro dell'Economia è atteso in Vigilanza Rai (il Mef guidato da Gualtieri è azionista dell'Azienda) l'amministratore delegato di Viale Mazzini procede alla nomina di un battaglione di vice direttori mentre batte cassa chiedendo più soldi ai contribuenti. È ridicolo che il partito democratico oggi biasimi il comportamento di Salini essendone garante al vertice della Rai. In breve: in Rai i conti piangono, le poltrone si moltiplicano mentre l'azienda va a fondo", aggiunge. (Rin)