Russia-Usa: i possibili scenari nei rapporti in caso di insediamento di Biden alla Casa Bianca

- La Russia osserva, per ora in silenzio, gli sviluppi della situazione sorta negli Stati Uniti in seguito alle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre. Il candidato del Partito democratico, Joe Biden, è stato acclamato dai media come presidente eletto, ma il capo dello Stato in carica, Donald Trump, non sembra intenzionato a mollare la presa e, anzi, ha annunciato una battaglia giudiziaria volta a smascherare i brogli nel processo di voto. In attesa di capire quale sarà l’evoluzione degli eventi negli Stati Uniti, il Cremlino si prepara ai prossimi quattro anni, valutando quello che potrebbe essere l’impatto per la Russia in caso di effettivo insediamento di Biden alla Casa Bianca. L’ex vicepresidente di Barack Obama ha più volte dichiarato in campagna elettorale che la Russia rappresenta la principale minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti. Un approccio che non fa presagire nulla di buono per Mosca, soprattutto in una fase in cui il presidente, Vladimir Putin, è costretto ad affrontare un fronte di crisi sempre più stretto intorno ai suoi confini – la Bielorussia, il Nagorno-Karabakh e il Kirghizistan – ma anche a livello interno, con alcuni casi emblematici come l’avvelenamento dell’oppositore Aleksej Navalnyj, le proteste nella regione di Khabarovsk e il crescente dissenso interno soprattutto nella classe media. (segue) (Res)