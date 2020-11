Russia-Usa: i possibili scenari nei rapporti in caso di insediamento di Biden alla Casa Bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Putin pende anche una buona dose di incertezza in merito alla sua potenziale ricandidatura nel 2024, soprattutto dopo le indiscrezioni pubblicate dal tabloid inglese “The Sun”, secondo cui il presidente russo sarebbe pronto a dimettersi l’anno prossimo a causa delle sue condizioni di salute. Il Cremlino ha prontamente smentito queste voci, che peraltro si ripetono ciclicamente da alcuni anni, ma è comunque singolare che siano apparse proprio mentre sembra in procinto di cambiare l’inquilino della Casa Bianca. Durante il secondo mandato presidenziale di Barack Obama, dopo un iniziale tentativo di distensione tentato quando al Cremlino c’era Dmitrij Medvedev, è iniziata la campagna delle sanzioni contro la Russia. L’elemento scatenante è stata l’annessione unilaterale della Crimea dopo l’Euromaidan – la rivoluzione colorata avvenuta in Ucraina fra il 2013 e il 2014 che ha portato al potere un governo pro occidentale e provocato la caduta di quello filorusso di Viktor Janukovich –, una manovra che Putin ha sempre difeso, sottolineando l’importanza di proteggere gli interessi nazionali russi, ovvero la flotta di stanza al porto di Sebastopoli. (segue) (Res)