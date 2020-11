Russia-Usa: i possibili scenari nei rapporti in caso di insediamento di Biden alla Casa Bianca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni si sono inasprite col passare degli anni, è la stessa amministrazione Trump non ha lesinato simili provvedimenti, in particolare dopo il caso Skripal, l’avvelenamento dell’ex spia defezionista sovietica avvenuto nel Regno Unito, e il più recente caso che ha coinvolto l’oppositore Navalnyj. Secondo quanto dichiarato ad “Agenzia Nova” dal presidente della Sioi, Franco Frattini, Biden “nei confronti della Russia continuerà la politica di Obama, colui che ha preteso dall’Europa le sanzioni contro la Russia e l’Europa, sbagliando, si è accodata senza una discussione politica vera e propria”. Secondo l’ex ministro, tuttavia, sarebbe auspicabile che “Biden, anche nella sua convinzione che la Russia costituisca un pericolo, voglia mantenere quel filo di dialogo che consentirebbe di proseguire la cooperazione in scenari come la Siria e la Libia e permetterebbe di affrontare il tema del nucleare iraniano in modo più elaborato e completo”. Peraltro, ricorda Frattini, “se il segretario di Stato dovesse essere Susan Rice, si tratta di una persona con un curriculum importante: è stata ambasciatrice all’Onu ed è un’esperta di sicurezza internazionale. Quindi una cosa è fare dichiarazioni antirusse durante la campagna elettorale e un’altra è quando si è al comando”. (segue) (Res)