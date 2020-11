Russia-Usa: i possibili scenari nei rapporti in caso di insediamento di Biden alla Casa Bianca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può escludere, tuttavia, che gli Stati Uniti sfruttino il fronte di instabilità che si è creato intorno alla Russia a loro vantaggio. Fedor Lukjanov, politologo e direttore della rivista "Russia in Global Affairs", ha detto a “Nova” che “l’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca porterà a un aumento delle interferenze statunitensi in Russia. Molta più attenzione verrà dedicata da Washington ai Paesi vicini alla Russia, gli Stati ex sovietici e quelli satelliti. Quest’attività, indubbiamente, susciterà una reazione negativa a Mosca”. Inoltre, secondo Lukjanov, ci sono altri dossier internazionali in cui Washington potrebbe tornare a recitare un ruolo più attivo. “Biden, e questa è forse la differenza più importante rispetto alla precedente amministrazione statunitense, riporterà l’attenzione sulla Siria. La nuova presidenza tenterà di riportare in auge il ruolo degli Stati Uniti in Siria, che durante il mandato presidenziale di Donald Trump si è significativamente ridotto. Ovviamente quest’approccio, di per sé, porterà ulteriori tensioni con Mosca”, ha detto il politologo russo. (segue) (Res)