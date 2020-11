Russia-Usa: i possibili scenari nei rapporti in caso di insediamento di Biden alla Casa Bianca (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il possibile proseguimento della politica sanzionatoria, peraltro, potrebbe avere riflessi anche sulle future politiche energetiche di Mosca. L’avvelenamento di Aleksej Navalnyj, secondo alcuni osservatori, avrebbe potuto determinare il boicottaggio del progetto del gasdotto Nord Stream 2 – duramente osteggiato dall’amministrazione Trump, dalla Polonia e dagli Stati baltici – da parte dei Paesi europei. Tuttavia, in seno all’Unione europea ha prevalso la linea di Francia e Germania, direttamente coinvolte nel progetto con alcune loro aziende, e le sanzioni per il caso Navalnyj si sono concentrate su altri obiettivi, andando a colpire le persone che sarebbero direttamente coinvolte nell’avvelenamento dell’oppositore. Il direttore della Fondazione per la sicurezza energetica nazionale, Kostantin Simonov, ha parlato a “Nova” dei possibili cambiamenti che una presidenza Biden potrebbe portare ai rapporti russo-statunitensi nel settore energetico. “Indubbiamente Biden ha annunciato una linea dura nei confronti della Russia, il che porterà sicuramente a una politica sanzionatoria. Ma mi sento di escludere che si giunga a misure restrittive globali, che non riguardino specifici progetti. Escluderei che si possa arrivare al divieto per interi settori”, ha detto Simonov, non escludendo quindi che il Nord Stream 2, già in ritardo rispetto ai tempi di attuazione a causa delle sanzioni imposte dall’amministrazione Trump, possa essere nuovamente colpito. “Non bisogna dimenticare che – se parliamo del settore degli idrocarburi – Trump è stato un lobbista della produzione nazionale, funzione che ha svolto anche introducendo sanzioni che hanno danneggiato i consumatori europei”, ha detto Simonov. (segue) (Res)