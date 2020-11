Russia-Usa: i possibili scenari nei rapporti in caso di insediamento di Biden alla Casa Bianca (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, bisogna tenere conto di quali saranno le prossime mosse della Russia in questa fase intermedia, visto che l’insediamento alla Casa Bianca del nuovo presidente è previsto il prossimo 20 gennaio. Secondo il presidente della Sioi Frattini anche in quest’ottica, oltre che per la necessità di porre fine a uno dei fronti di crisi apertisi ai suoi confini, si può leggere la dichiarazione sulla cessazione delle ostilità nel Nagorno-Karabakh siglata da Russia, Armenia e Azerbaigian che ha di fatto posto fine alla dura recrudescenza del conflitto ripartito lo scorso 27 settembre. “In questa fase pragmaticamente i russi hanno ritenuto, e questo ancor di più in vista dell’insediamento di Biden, di mostrare la loro capacità diplomatica. In questa fase cercheranno di schierarsi in quei ‘punti vuoti’ dello scacchiere internazionale, in modo da obbligare chiunque si presenti a Washington a ribadire al nuovo presidente che con i russi bisogna obbligatoriamente dialogare”, ha detto Frattini. “Sicuramente i russi hanno sempre tentato nei momenti più difficili, in modo abile, di sparigliare le carte e posizionarsi in modo da proporsi come dei problem solver”, ha concluso il presidente della Sioi. (Res)