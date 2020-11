Covid: Fornaro (Leu), non lasciare indietro nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure prese dal governo per il contenimento della curva dei contagi hanno richiesto sacrifici a lavoratori e imprese. In questi giorni stanno arrivando sui conti correnti i primi ristori per le attività chiuse con una velocità senza precedenti. L'obiettivo del governo e della maggioranza è quello di non lasciare indietro nessuno. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Oltre che per i settori direttamente colpiti dalle chiusure regionali è necessario prevedere fondi per tutti gli operatori, gli esercenti e quanti dovranno chiudere totalmente o parzialmente la loro attività. Vanno poi considerate le partite Iva, le categorie più deboli del lavoro e deve essere ampliato il perimetro d'intervento del reddito di emergenza. Fino alla fine di questa crisi economica abbiamo il dovere di non lasciare indietro nessuno, a cominciare proprio dai più deboli continuando a mettere al primo posto la tutela della salute degli italiani", aggiunge. (Rin)