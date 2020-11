Milano: da fondo mutuo soccorso del Comune 700mila euro alle associazioni per canoni affitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contributi per 700mila euro, finanziati dal fondo di mutuo soccorso, a sostegno di associazioni, enti pubblici e privati per le spese di affitto dei locali ad uso non commerciale in concessione dal Comune di Milano. Le risorse - fa sapere una nota di Palazzo Marino - saranno distribuite secondo i criteri stabiliti nel bando in uscita nei prossimi giorni e in attuazione di un ordine del giorno del Consiglio comunale. I soggetti beneficiari, che operano nel settore socio-culturale, educativo, ricreativo e formativo, potranno godere di una copertura delle spese di affitto di un massimo di due mensilità, per il periodo di chiusura obbligatoria delle attività a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Avranno diritto agli aiuti quegli enti e associazioni concessionari degli immobili comunali che versano allo stato attuale in una comprovata situazione di grave difficoltà economica e che per tale motivo non possono garantire la copertura dei relativi canoni d'affitto relativi al periodo di emergenza sanitaria. "L'amministrazione - afferma l'assessore al Demanio, Roberto Tasca - intende sostenere, nell'ambito delle risorse disponibili, le attività di quelle associazioni che operano in diversi importanti settori della vita cittadina e che sono in reale stato di difficoltà per via dell'emergenza sanitaria. Il bando per l'erogazione dei fondi potrà dare un primo conforto economico a chi opera in settori necessari per la città quanto quelli economici e produttivi. Sottolineo che si tratta di realtà che rientrano nelle categorie previste dal Regolamento del Comune di Milano per la ricezione di contributi". (segue) (com)