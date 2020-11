Milano: ieri pomeriggio rapina a mano armata in farmacia di via Morgantini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 16.07 di ieri la polizia è intervenuta per una rapina in via Morgantini presso la farmacia "24" dopo una telefonata al numero di emergenza per una rapina consumata. Una dipendente della farmacia ha riferito agli agenti intervenuti che poco prima era entrato un uomo, presumibilmente magrebino, armato di coltello, che si è fatto consegnare l'incasso della giornata, il cui valore è ancora da quantificare, e si è allontananto facendo perdere le proprie tracce. (Rem)