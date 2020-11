Sardegna: no alla proposta dell'assessore alla Sanità, "le scuole devono restare aperte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole devono restare aperte e continuare ad essere il riferimento primario del sistema sociale ed educativo dei nostri ragazzi. Lo afferma il consigliere regionale dei Riformatori, Michele Cossa, in riferimento alla proposta fatta al Governo dall'assessore alla Sanità, Mario Nieddu, di "chiudere subito" tutte le scuole di ogni ordine e grado in Sardegna per meglio contrastare i contagi da Covid-19. "Le famiglie – spiega Cossa – hanno diritto ad avere sostegno e supporto nella crescita dei propri figli attraverso la scuola, formidabile alleato dei genitori. Identica posizione quella del comitato Priorità alla Scuola Sardegna: "Ci attiveremo immediatamente – si legge in una nota – con ogni strumento possibile, dalle iniziative di piazza ai ricorsi, se sarà necessario, contro un provvedimento inaccettabile alle attuali condizioni, che non vedrà silenti. La scuola non può e non deve essere sacrificata per coprire mancanze che non le appartengono". Critici anche i presidenti del Consiglio di Circolo e d'Istituto sardi: "Una follia", dicono. (Rsc)