Agroalimentare: assessori lombardi, governo velocizzi procedure per bando indigenti

- "Sottoscriviamo l'appello fatto da Coldiretti al governo per velocizzare l'emanazione del bando indigenti, dedicato all'acquisto di prodotti agroalimentari italiani per persone in difficoltà". Lo dichiara in una nota l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi, in merito al decreto del ministero delle Politiche agricole, di concerto con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che suddivide lo stanziamento dei fondi dedicati al programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. "I 250 milioni disponibili - spiega Rolfi - derivano da risorse straordinarie del 'decreto Rilancio', che è stato approvato in via definitiva a luglio. Siamo a metà novembre e il governo è ancora nella fase degli annunci. I fondi per aiutare la filiera agroalimentare e le persone in difficoltà servono adesso". "La Regione Lombardia - ricorda - ha aperto e chiuso in un mese il bando da venti milioni di euro dedicato alle aziende agricole ed entro fine anno pagheremo i contributi a fondo perduto per ogni singola azienda. Chiediamo anche al governo di porre le esigenze dei cittadini e degli agricoltori prima delle lentezze burocratiche". "Le stime di Coldiretti - commenta l'assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini - ci preoccupano. E ci amareggia ancora di più l'inerzia del ministero, soprattutto perché sappiamo che la pandemia non porta solo a problemi di carattere sanitario, ma anche a difficoltà economiche e sociali". (segue) (com)