Agroalimentare: assessori lombardi, governo velocizzi procedure per bando indigenti (2)

- "Il diritto al cibo e il contrasto allo spreco sono da sempre temi fondamentali per Regione Lombardia. Dal 2006, infatti, le nostre politiche sono orientate a educare a una maggiore consapevolezza dell'uso delle risorse alimentari. Attualmente, per il biennio 2019-2020 - prosegue Bolognini - sono stati stanziati da Regione Lombardia 2,5 milioni di euro (quasi un milione in più del precedente piano d'azione 2017-2018), che sono serviti a finanziare dieci progetti ed enti, sia a livello regionale, che a livello locale. Stimiamo che, nell'ultimo biennio, queste iniziative abbiano raggiunto più di 230.000 adulti e oltre 114.000 minori, per circa 75.000 famiglie. Inoltre, gli interventi del piano hanno sostenuto oltre 1.500 strutture assistenziali, come mense, comunità e strutture caritative, coinvolgendo più di 2.500 donatori. La raccolta stimata è di oltre 40.000 tonnellate di cibo da grande distribuzione, piccole e medie imprese, produttori artigianali, ristorazione organizzata e raccolte locali". "Numeri importanti - conclude l'assessore - che ci mostrano come l'impegno dei volontari, che non smetteremo mai di ringraziare, e il supporto di Regione Lombardia siano sempre presenti. Ora, però, anche il governo deve fare la sua parte". (com)