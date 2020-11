Covid: Giacomoni (FI), dati e numeri certificano impreparazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sessantaquattro per cento dei decreti attuativi mancanti; quattro giorni in media tra l'annuncio di un provvedimento e la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale; ampio utilizzo della formula 'salvo intese'. Dati e numeri, elaborati da Openpolis, che certificano la superficialità e l'impreparazione con le quali il governo sta affrontando la più grande crisi socio-economica che il nostro Paese abbia mai affrontato dalla seconda guerra mondiale in avanti. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Anche quando mettono a punto un provvedimento condivisibile, come il bonus del 110 per cento per l'edilizia, lo rendono inutilizzabile, visto che è limitato ad un anno e 6 mesi sono già trascorsi solo per avere dei chiarimenti dall'agenzia delle entrate. L'impressione è che anche in questo caso, ciò che interessa al governo non è l'efficacia del provvedimento, ma solo l'annuncio, ossia lo spot per il governo. Di fronte a questa débâcle politica e amministrativa – prosegue – che garanzie offre l'esecutivo su un reale cambio di rotta? Serve un segnale chiaro a partire dagli indennizzi promessi, che devono essere prontamente distribuiti, anche perché in gioco c'è la tenuta dell'intera economia italiana", aggiunge. (Rin)