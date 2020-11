Milano: 58enne rapinato di un Rolex da 15mila euro in via Vitruvio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 19.25 di ieri un 58enne italiano è stato rapinato di un rolex del valore di circa 15mila euro in via Vitruvio, zona stazione centrale. L'uomo ha riferito agli agenti della polizia intervenuti di essere stato avvicinato da due soggetti, centroafricani, uno di loro con cappellino arancione, che si sono avvicinati con la scusa di stringergli la mano e hanno bloccato il braccio sfilandogli un rolex e poi si sono allontanati, uno in via Tadino e l'altro in via Benedetto Marcello facendo perdere le loro tracce. (Rem)