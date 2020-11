Covid: Costantini (Cisl Roma), lavoro agile crea problemi di unità e lede attività centro storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni imposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria, in particolare per quanto riguarda il lavoro agile, stanno comportando sia un problema di confronto e unità tra i lavoratori, sia un calo delle entrate per le attività produttive che si affidavano al flusso di dipendenti in pausa pranzo. È quanto ha spiegato in un'intervista ad "Agenzia Nova", il segretario della Cisl di Roma e Rieti, Carlo Costantini. "Il distanziamento indicato in tutti i Dpcm è una delle maggiori precauzioni per evitare il contagio e bisogna osservarlo e lungi da noi dire che non bisogna osservarlo. È chiaro che la vita sindacale si svolge in mezzo alla gente e qualche problema ci è stato creato. Fortunatamente non abbiamo mai staccato l'auricolare dell'ascolto, attraverso le videoconferenze e i social siamo stati sempre in contatto con il nostro mondo e con la nostra gente. I lavoratori hanno risposto bene, ma forse qualche problema lo può creare lo smart working: non stare in azienda o in ufficio con i colleghi dove ci si confronta crea e creerà prossimamente un problema. Intanto però pensiamo a uscire da questa crisi e poi troveremo nuove modalità, il mondo sta cambiando con la pandemia e probabilmente cambieremo anche noi la metodologia di rapportarci con i nostri iscritti". (segue) (Rer)