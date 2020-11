Covid: Costantini (Cisl Roma), lavoro agile crea problemi di unità e lede attività centro storico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel centro storico di Roma, intanto, sono evidenti gli effetti della chiusura e le associazioni datoriali da tempo hanno lanciato l'allarme su possibili licenziamenti quando termineranno le misure di sostegno e gli ammortizzatori sociali. "Il rischio della perdita di posti di lavoro nel centro storico di Roma, a partire dalle attività che sono state maggiormente colpite dal lockdown e che lo saranno ancora da queste ulteriori restrizioni, c'è ed è grande - ha sottolineato il segretario della Cisl di Roma e Rieti -. Lo stesso smart working sta inficiando un po' l'attività di bar, ristoranti, pizzerie e fast food che contavano sulla pausa pranzo per un introito, molti non hanno riaperto e altri sono in fase di chiusura. Ci sono gli ammortizzatori sociali e il divieto di licenziamento (per la quale è prevista una proroga fino al 31 marzo 2021, ndr), ma quando queste misure finiranno la paura e la sensazione forte è che ci saranno tanti posti di lavoro che andranno persi se non si fanno alcune cose. Gli enti locali - ha precisato Costantini - dovrebbero incentivare le attività prevedendo un blocco o una moratoria di tutte le tasse comunali, dall'Imu alla Tari. (Rer)