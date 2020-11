Lavoro: Costantini (Cisl Roma), crisi lascerà morti e feriti, enti pubblici investano in formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur volendo essere ottimisti questa crisi lascerà dei morti e dei feriti sul campo, ci vuole quindi un percorso" da parte degli enti pubblici "di re-skills dei lavoratori che permetta loro di riciclarsi in altre attività, diverse da quelle svolte fino a ieri. Costa meno creare altri posti di lavoro che assistere e ammortizzare chi lo ha perso". Lo ha detto in un'intervista ad "Agenzia Nova", il segretario della Cisl di Roma e Rieti, Carlo Costantini. Rispetto all'ipotesi di azzeramento dei fondi destinati ai Centri di formazione professionale e ai Centri di orientamento al lavoro nel prossimo bilancio di Roma Capitale, Costantini quindi commenta: "Siamo nettamente contrari, sarebbe un provvedimento che non ci troverebbe d'accordo e che va nella direzione esattamente contraria a mantenere e fare formazione per i lavoratori". (Rer)