Roma 2021: Costantini (Cisl), per ora solo nomi, valuteremo candidati su programmi

- "Guarderemo con favore a un candidato che ci sottoponga un programma in cui finalmente si dice come verrà chiuso il ciclo dei rifiuti a Roma, in cui ci si dia un esempio di mobilità sostenibile, in cui il trasporto pubblico locale è degno di una Capitale europea e in cui le partecipate che dovrebbero essere il fiore all'occhiello di Roma non siano messe da parte come ora, abbandonate al loro destino e con i bilanci non approvati, ma siano riqualificate e potenziate per svolgere il loro servizio essenziale per i cittadini". Lo ha detto in un'intervista ad "Agenzia Nova", il segretario della Cisl di Roma e Rieti, Carlo Costantini. "Se qualcuno tra chi è in campo ora rispecchia questo programma? Ahimé no", ha concluso.(Rer)