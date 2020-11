Grecia-Egitto: presidenti Sakellaropoulou e al Sisi, accordo su Zee rafforza i rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma dell'accordo sulla parziale demarcazione delle Zone economiche esclusive (Zee) di Grecia ed Egitto, firmato lo scorso 6 agosto, rappresenta una "pietra miliare" per i rapporti bilaterali tra i due paesi e per la regione del Mediterraneo orientale. Lo ha detto la presidente greca Katerina Sakellaropoulou nell'incontro di oggi ad Atene con l'omologo egiziano Abdel Fattah al Sisi. Sakellaropoulou ha sottolineato l'importanza per la Grecia di essere amica di una nazione come l'Egitto, "pilastro di stabilità nella regione e un vero leader nel mondo musulmano e arabo". La presidente greca ha poi fatto riferimento alle azioni "illegali" della Turchia nel Mediterraneo orientale, condannando anche la ripresa del terrorismo in Europa "che usa la religione come un pretesto". Al Sisi ha ricordato di essersi già recato più volte in visita in Grecia e ha auspicato che il colloquio odierno con Sakellaropoulou possa essere costruttivo. Anche secondo al Sisi, l'accordo sulla demarcazione delle Zee di Grecia ed Egitto contribuisce al rafforzamento dei rapporti bilaterali e apre le porte ad altri importanti intese. Il presidente egiziano ha infine rinnovato il sostegno del suo paese alla Grecia riguardo le provocazioni turche nel Mediterraneo orientale. (Gra)