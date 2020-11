Roma 2021: Costantini (Cisl Roma), Raggi può recuperare rapporto con sindacato solo facendo primo passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto tra il sindacato e la sindaca di Roma è recuperabile soltanto se sarà Virginia Raggi a cercare le parti sociali. È quanto ha sostenuto in un'intervista ad "Agenzia Nova" il segretario della Cisl di Roma e Rieti, Carlo Costantini. "Con Fabbrica Roma, che era un'ipotesi di accordo che non si è mai concretizzata, c'erano sul tavolo tante buone intenzioni. Purtroppo non è andata avanti - ha detto Costantini -. A un anno dal 25 ottobre 2019, quando abbiamo fatto lo sciopero di tutte le aziende partecipate di Roma, non è cambiato molto. Abbiamo avuto solo un nuovo tavolo, la sindaca si era impegnata a convocarci e a farci dialogare con i propri assessori per darci lo spazio che giustamente reclamavamo e che meritiamo. Sono passati mesi e non è successo nulla. Ci sono stati solo incontri con le categorie che rispecchiano il normale andamento del Comune di Roma. Finora - ha concluso - siamo rimasti troppo delusi dalla sindaca e dalle sue promesse mancate per strappargliene ancora delle altre, ora deve essere lei a rivolgersi a noi".(Rer)