- Dopo il via libera della commissione Affari costituzionali del Senato, in Aula è iniziato l’esame del decreto che proroga lo stato di emergenza a causa del Covid. La seduta si è aperta con l’intervento della relatrice Valeria Valente (Pd). Il decreto deve essere convertito in legge entro il 6 dicembre e dovrà poi passare all'esame della Camera.(Rin)