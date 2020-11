Torino: in 20 ai tavoli del ristorante in barba alle norme anti-Covid, vigili chiudono ristorante per 5 giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gestori del locale sono stati pertanto contravvenuti ai sensi della normativa anti pandemia e il ristorante è stato chiuso per 5 giorni, in attesa delle decisioni della Prefettura, organo competente in materia. Il Comandante Emiliano Bezzon sull’accaduto: “L’importanza dei controlli sul rispetto delle regole contenute nel DPCM ha una doppia valenza. Oltre all'aspetto tecnico sanitario, rivolto al contenimento della pandemia, c'è anche un risvolto sociale per il quale è importante non alimentare la rabbia di chi rispetta le regole e vede altri trasgredire senza che nessuno intervenga. È un momento difficile in cui c'è bisogno di unità e non di divisione. Chi elude le regole, come in questo caso, oltre a mettere in difficoltà il sistema, manca di rispetto ai colleghi che, adeguandosi ai divieti, hanno dovuto compiere sacrifici e rinunce”. (Rpi)