Georgia-Usa: premier Gakharia, visita Pompeo conferma importanza partenariato strategico

- La visita del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in Georgia è un'ennesima conferma dell'importanza del partenariato strategico tra Tbilisi e Washington e di un livello di cooperazione senza precedenti. Lo ha detto il premier georgiano, Giorgi Gakharia, in una nota diffusa dal governo di Tbilisi. "Durante la visita discuteremo le questioni previste da Stati Uniti e Georgia nella Carta del partenariato strategico. Naturalmente, discuteremo prima di tutto degli eventi in corso nella regione del Caucaso meridionale, dei relativi processi di democratizzazione, e di questioni economiche e di sicurezza. Sono tutti argomenti di cui ci apprestiamo a parlare e che sono stati proposti per essere discussi dai nostri colleghi", ha affermato il premier georgiano. (segue) (Rum)